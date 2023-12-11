Польские водители снова заблокировали пограничный пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Украиной, который разблокировали сегодня днём.

Видео перекрытого шоссе опубликовал в Телеграм украинский водитель.

На этот раз поперёк дороги поставили фуру под предлогом технической неисправности.

Группа польских водителей, собравшаяся перед грузовиком отнеслась к тому, что украинец ведёт съёмку насмешливо.

"Снимают, ребята. Это будет в Интернете", - пошутил один из поляков.

Ранее глава Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП Украины) сообщил, что вопрос заблокированной границы с Польшей сдвинули с мёртвой точки.

"<...> Нам удалось достучаться до польских чиновников и они аннулировали разрешения на забастовки <...>", - рассказал "Стране" Владимир Балин.

Вместе с тем, в правительстве Украины не исключали, что после официальных договорённостей о возобновлении транзита польская сторона продолжит препятствовать движению украинских грузов, затягивая оформление документов при пересечении границы или какими-либо иными способами.

Перед этим о том, что Украина договорилась о разблокировании границы с Польшей писали СМИ.