"Машина поломалась". Польские водители фурой переговородили дорогу у КПП Ягодин - Дорогуск.Видео
Польские водители снова заблокировали пограничный пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Украиной, который разблокировали сегодня днём.
Видео перекрытого шоссе опубликовал в Телеграм украинский водитель.
На этот раз поперёк дороги поставили фуру под предлогом технической неисправности.
Группа польских водителей, собравшаяся перед грузовиком отнеслась к тому, что украинец ведёт съёмку насмешливо.
"Снимают, ребята. Это будет в Интернете", - пошутил один из поляков.
Ранее глава Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП Украины) сообщил, что вопрос заблокированной границы с Польшей сдвинули с мёртвой точки.
"<...> Нам удалось достучаться до польских чиновников и они аннулировали разрешения на забастовки <...>", - рассказал "Стране" Владимир Балин.
Вместе с тем, в правительстве Украины не исключали, что после официальных договорённостей о возобновлении транзита польская сторона продолжит препятствовать движению украинских грузов, затягивая оформление документов при пересечении границы или какими-либо иными способами.
Перед этим о том, что Украина договорилась о разблокировании границы с Польшей писали СМИ.