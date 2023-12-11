Словацкие перевозчики, как и анонсировали, заблокировали движение украинских фур через пункт пропуска "Вишне Немецке – Ужгород".

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Блокируются только фуры, следующие из Украины в Словакию. На выезд блокады нет.

Перед пунктом пропуска "Ужгород" в электронной очереди на выезд находятся 1263 грузовика.

Напомним, вчера словацкие перевозчики объявили о продолжении блокады границы с Украиной на переходе "Вышне Немецкое - Ужгород".

Ранее сегодня польские перевозчики разблокировали первый КПП. Министр инфраструктуры Кубраков сообщил, что с 14:00 через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуськ" возобновлено стабильное движение грузовиков.

В направлении Украины сегодня уже проехали 15 фур, 25 фур готовятся к проезду в Польшу.

Мы уже писали о том, как забастовка польских перевозчиков меняет ситуацию в украинской экономике.

А также, что по данным американских СМИ, блокада на украинской границе привела к проблемам с поставками военных грузов на передовую.

Также блокада польских дальнобойщиков задерживает волонтёрскую военную помощь Украине.