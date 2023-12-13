Пункт пропуска с Польшей "Ягодин-Дорогуск" уже разблокирован, но очереди фур остаются - СМИ
Пункт пропуска с Польшей "Ягодин-Дорогуск" уже разблокирован, движение грузовиков там происходит беспрепятственно.
Об этом сообщает RTF24.
Перекрывший дорогу грузовик, о поломке которого заявили поляки, был отбуксирован. Но очереди из фур еще есть и, по прогнозам, сохранятся в ближайшие сутки.
При этом другие пункты пропуска, где проходит забастовка польских перевозчиков, остаются заблокированными.
По данным ГПСУ, всего 4300 украинских фур застряли на украинско-польской границе по обе стороны.
Однако польские перевозчики уже заявили, что планируют с 18 декабря снова заблокировать этот КПП.
Словацкие же перевозчики объявили, что будут блокировать границу с Украиной как минимум до конца года. А, возможно, и дольше.
Напомним, что с понедельника к акции поляков и словаков присоединились венгры, которые перекрыли КПП в Чопе.
Ранее мы писали о том, как забастовка польских перевозчиков меняет ситуацию в украинской экономике.
А по информации газеты The New York Times, блокада на украинской границе уже привела к проблемам с поставками военных грузов на передовую.