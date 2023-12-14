Словацкие перевозчики частично разблокировали границу с Украиной. На пункте пропуска "Ужгород" возобновлен пропуск фур в Словакию.

Об этом сообщает в четверг, 14 декабря, пресс-центр Государственной пограничной службы Украины в телеграм-канале.

"По состоянию на 06:00 в пункте пропуска "Ужгород" на выезд из Украины оформлено 28 грузовых автомобилей. 24 из них уже прошли все виды контроля на словацкой стороне. С 19:30 13 декабря словацкая сторона частично восстановила пропускные операции в направлении въезда на свою территорию. Предварительно сообщалось, что на въезд в Словакию будут принимать по два автомобиля в час. Фактически в час пропускают по 3-4 грузовика", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 декабря словацкие перевозчики, как и анонсировали, заблокировали движение украинских фур через пункт пропуска "Вишне Немецке – Ужгород".

Ранее мы сообщали, что пункт пропуска с Польшей "Ягодин-Дорогуск" уже разблокирован, но очереди фур остаются.

Накануне мэр Дорогуска Войцех Савва не позволил польским перевозчикам начать новый протест на КПП "Ягодин-Дорогуск".

Между тем с 11 декабря к акции поляков и словаков присоединились венгры, которые перекрыли КПП в Чопе.