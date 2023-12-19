Мобильный оператор "Киевстар" восстановил быстрый мобильный интернет в метро Киева и Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевстара".

"Возобновлена работа информационной системы Мой Киевстар, в которой абоненты могут посмотреть остатки на счетах. Телеком-сеть Киевстара практически вошла в период стабилизации", — заявили в компании.

В ближайшее время будут постепенно сниматься ограничения в скорости мобильного интернета в целом, а затем и в роуминге.

Компания заявила, что 99% базовых станций — в работоспособном состоянии, а клиентам доступны все основные базовые сервисы.

Для стабилизации работы услуг компания привлекла весь свой имеющийся технический персонал, а также международных партнеров из Швеции, Ирландии, США, Китая, Финляндии и других стран.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали сеть мобильного оператора "Киевстар" через учетную запись одного из его работников. Президент "Киевстара" обратил внимание на то, что вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, "условно наводящие российские ракеты или отдающие свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры".