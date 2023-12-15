Утром в пятницу, 15 декабря, у пользователей "Киевстар" в Киеве начал появляться мобильный интернет.

Правда, пока появилась только отметка, что интернет доступен, но сам он почти не работает.

Напомним, накануне Ивано-Франковская область стала первой в Украине, где вернули мобильный интернет "Киевстар" после атаки.

Ранее представитель "Киевстара" Ирина Леличенко заверила, что 90% базовых станций оператора в рабочем состоянии. В Фейсбуке она развеяла слухи о том, что "хакеры "убили" не только главный пункт управления всей сетью, но и снесли конфигурации на базовых станциях".

В то же время специалисты по кибербезопасности советуют пользователям мобильного оператора сменить пароли.

Вчера сообщалось, что уже полностью восстановлены услуги фиксированного интернета "Киевстар" для дома. На 99% восстановлены услуги голосовой связи. Она пока недоступна только на правом берегу Киева.

Как мы писали, хакеры взломали сеть мобильного оператора "Киевстар" через учётную запись одного из его работников. Президент "Киевстара" обратил внимание на то, что вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, "условно наводящие российские ракеты или отдающие свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры".