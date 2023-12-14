"Киевстар" начал восстанавливать мобильный интернет: он уже доступен в одной области Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Фейсбуке.

Заявляется, что в Ивано-Франковской области уже восстановили услугу мобильного интернета.

Ранее представитель "Киевстара" Ирина Леличенко заверила, что 90% базовых станций оператора в рабочем состоянии. В Фейсбуке она развеяла слухи о том, что "хакеры "убили" не только главный пункт управления всей сетью, но и снесли конфигурации на базовых станциях".

В то же время специалисты по кибербезопасности советуют пользователям мобильного оператора сменить пароли.

Напомним, что на данный момент уже полностью восстановлены услуги фиксированного интернета "Киевстар" для дома. На 99% восстановлены услуги голосовой связи. Она пока недоступна только на правом берегу Киева.

Вчера стало известно, что хакеры взломали сеть мобильного оператора "Киевстар" через учётную запись одного из его работников. Президент "Киевстара" обратил внимание на то, что вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, "условно наводящие российские ракеты или отдающие свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры".