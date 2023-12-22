В ночь на 22 декабря россияне выпустили по Украине 28 ударных беспилотников "Шахед". Силы ПВО сбили 24 дрона.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что "Шахеды" запускались из районов Курска и Приморско-Ахтарска РФ, а также с мыса Чауда (временно оккупированный Крым). К отражению воздушного нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Силы ПВО сбили 24 беспилотника в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей.

Напомним, в ночь на 22 декабря в результате атаки российских беспилотников в Соломенском районе Киева возникло возгорание на верхних этажах многоэтажного жилого дома. Пострадали два человека. Это уже третья подряд атака дронов по столице за последние шесть дней.

Война в Украине идет уже 667-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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