В ночь на 22 декабря в результате атаки российских беспилотников в Соломенском районе Киева возникло возгорание на верхних этажах многоэтажного жилого дома. Пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко в телеграм-канале.

По его словам, в трех квартирах произошло частичное разрушение стен, еще в трех - выбиты окна. Двое пострадавших с ушибами мягких тканей и резаными ранами, один из них госпитализирован.

Кроме того, в Дарницком районе в результате падения обломков дрона возник пожар в двухэтажном частном доме. Обошлось без пострадавших.

В Голосеевском районе произошло падение обломка беспилотника, без разрушений и пострадавших.

"Информация обновляется и уточняется", - добавили в КГВА.

Отмечается, что это уже третья подряд атака дронов по столице за последние шесть дней.

Как сообщают в ГСЧС, в Соломенском районе в результате вражеских обстрелов возникло возгорание на 24 этаже жилого дома. Возгорание было ликвидировано до прибытия спасателей. В трех квартирах частичное разрушение стен на 24-26 этажах и еще в трех — выбиты окна.

По предварительным данным, пострадали два человека, из которых один человек — госпитализирован. Информация о пострадавших уточняется.

Дарницкий район: в результате падения обломков возник пожар в комнате на втором этаже двухэтажного частного недостроенного дома. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Напомним, ранее в КГВА показали фото последствий прилета в многоэтажный дом в Соломенском районе.

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