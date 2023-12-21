Днем в четверг в Донецке сообщили о прилете по одному из корпусов Технического университета, где расположена библиотека. В здании начался пожар.

Телеграм-каналы опубликовали несколько видео пожара.

Вечером в Макеевке, которая находится на территории "ДНР", после прилета начался пожар.

Война в Украине идет уже 666-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Сильные бои происходят в районе Новомихайловки - к югу от Марьинки. Россияне продолжают продвигаться к западу и юго-западу от Бахмута, пытаясь создать предпосылки для наступления на Часов Яр. Авдеевский коксохимзавод полностью разбит из-за обстрелов и как промышленное предприятие не подлежит восстановлению.

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