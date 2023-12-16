В субботу, 16 декабря, в Буденновском районе Донецка горит нефтебаза. Об этом сообщают местные паблики.

Отметим, что в последние дни это уже не первый прилет по хранилищам топлива в Донецке в последние дни.

Ранее сообщали, что вчера вечером Крым и Геническ подверглись атаке БПЛА и ракетному обстрелу. При этом минобороны РФ утверждает, что сегодня вечером средства ПВО "уничтожили 26 украинских беспилотников над Крымским полуостровом".

В субботу, 16 декабря, ночью произошел налет беспилотников на Курскую область РФ. Как заявил ее губернатор, атакованы Дмитриевский и Железногорский районы. Также в Железногорском районе беспилотники повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа. Пострадавших нет.

Война в Украине идет уже 661-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В материале мы рассказываем о теракте в Закарпатье; анализируем, почему ЕС не дал Украине 50 млрд и пойдет ли Путин на Днепр и Харьков.

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