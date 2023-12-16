В субботу, 16 декабря, ночью произошел налет беспилотников на Курскую область РФ. Как заявил ее губернатор, атакованы Дмитриевский и Железногорский районы.

"В селе Крупец Дмитриевского района три прилета. По предварительной информации в 8 домах пострадали заборы, окна, крыши. Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева – повреждена компрессорная станция", - сообщил глава области Старовойт.

Также в Железногорском районе беспилотники повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа. Пострадавших нет.

Днём ранее Крым и Геническ подверглись атаке БПЛА и ракетному обстрелу. Минобороны РФ утверждает, что сегодня вечером средства ПВО "уничтожили 26 украинских беспилотников над Крымским полуостровом".

Война в Украине идет уже 661-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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