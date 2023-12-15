В городке Константиновка Донецкой области пропало электричество, остановилось водоснабжение.

Об этом сообщает местная городская военная администрация.

Воды и света также нет и в одноименном районе Донецкой области.

По имеющейся информации, этой ночью произошло аварийное отключение линии электропередачи. Место повреждения ищут в пределах нескольких десятков километров.

Коммунальные службы планируют вернуть свет сегодня к вечеру. После чего должно восстановиться и водоснабжение.

Ранее В Киеве часть домов осталась без света после ракетного удара.

"В результате ракетного удара в Днепровском районе 35 частных домов остались без света из-за повреждений линий электропередач обломками ракет. Аварийные бригады ДТЭК планируют возобновить электроснабжение до 14-00", - говорится в сообщении.

Мы также сообщали, что на улицах Донецка горожанам начали раздавать воду после обострения проблемы с водоснабжением в холодное время года. С начала вторжения РФ Донецк и несколько других городов остались без регулярной подачи воды из-за остановки работы канала Северский Донец-Донбасс.