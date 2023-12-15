Константиновка в Донецкой области осталась без света и воды. Ищут место повреждения
В городке Константиновка Донецкой области пропало электричество, остановилось водоснабжение.
Об этом сообщает местная городская военная администрация.
Воды и света также нет и в одноименном районе Донецкой области.
По имеющейся информации, этой ночью произошло аварийное отключение линии электропередачи. Место повреждения ищут в пределах нескольких десятков километров.
Коммунальные службы планируют вернуть свет сегодня к вечеру. После чего должно восстановиться и водоснабжение.
Ранее В Киеве часть домов осталась без света после ракетного удара.
"В результате ракетного удара в Днепровском районе 35 частных домов остались без света из-за повреждений линий электропередач обломками ракет. Аварийные бригады ДТЭК планируют возобновить электроснабжение до 14-00", - говорится в сообщении.
Мы также сообщали, что на улицах Донецка горожанам начали раздавать воду после обострения проблемы с водоснабжением в холодное время года. С начала вторжения РФ Донецк и несколько других городов остались без регулярной подачи воды из-за остановки работы канала Северский Донец-Донбасс.