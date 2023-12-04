В Донецке обострились проблемы с водоснабжением. Видео раздачи воды на улице публикуют российские издания.

Донецк и несколько других городов с начала вторжения РФ остались без регулярной подачи воды из-за остановки работы канала Северский Донец-Донбасс. Решить эту проблему должен был 200-километровый водовод из Ростовской области, который подключили в мае 2023 года.

Но сейчас в Донецке прошел слух, что после наступления холодов на водоводе были выявлены серьезные неисправности и он работает с перебоями.

Официально эту информацию не подтверждали.

В начале войны мы писали, что в Донецке сократили подачу питьевой воды.

Война в Украине идет уже 649-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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