В Донецке сокращена подача питьевой воды. Она будет осуществляться с 19.00 до 21.00 один раз в 48 часов.

Ранее "мэр" Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что запасов воды в городе осталось на две недели.

Южнодонбасский водовод остановлен. Жители города получают воду из резервного водохранилища в объеме 120 тысяч кубов в сутки при необходимых 250 тысяч.

Напомним, что 12 марта директор "Донецкого производственного участка коммунального предприятия "Вода Донбасса" заявил, что через месяц из-за войны Донецк может остаться без воды.

Ранее мы писали, что в Донецке заявили об обстреле торгового центра. Повреждены газопровод и здания.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.