В сети появились фото и видео последствий боев у пункта пропуска "Новотроицкое" в Донецкой области.

В результате боев разрушено здание Центра предоставления административных услуг, повреждены модули, в которых работали пограничники.

Судя по видео, КПВВ сейчас находится под контролем "ДНР" и российских войск.

Напомним, в воскресенье, 20 марта, на территории Украины запланирована работа семи гуманитарных коридоров. Об этом сообщила вице-премьер министр Украины Ирина Верещук.

В Украине уже 25-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Беларусь вывезла из Украины своих дипломатов, Россия заявила об использовании в Украине новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал", а Зеленского продолжили критиковать за антинатовскую риторику.

Кроме того, мы рассказывали, как аграрии накануне посевной ищут семена, удобрения и топливо и выйдут ли они вообще в поля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних новостях о ситуации на фронте и вокруг украинско-российских переговоров.