В воскресенье, 20 марта, на территории Украины запланирована работа семи гуманитарных коридоров. Об этом сообщила вице-премьер министр Украины Ирина Верещук.

По словам Верещук, на сегодня согласованы гуманитарные коридоры по таким маршрутам:

Донецкая область

Из города Мариуполь в Запорожье



Автобусы для марупольцев будут ждать на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 09:30. Отправление в Запорожье - в 11:00. В горсовете Мариуполя сообщили, что автобусы уже заехали в город.



В Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, двигающиеся по маршруту. Адреса для дозаправки: ул.Кабельщиков, 132а и ул.Мелитопольское шоссе, 87б



Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые приедут сегодня.



Киевская область

Из села Бобрик в Бровары

Место сбора – Дом культуры на улице Шевченко,2.

Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.



Из села Тарасовка в Бровары

Место сбора – на улице Девятое января, 6.

Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.



Из города Бородянка в город Белая Церковь

Место сбора – улица Центральная, 331.

Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Малин.

Харьковская область

Из города Харькова будут отправлены гуманитрные грузы для города Волчанск и поселков Рогань и Новая Рогань. В эти населенные пункты планируется доставка продуктов и медикаментов.

Напомним, из десяти одобренных гуманитарных коридоров 19 марта работали восемь. Всего удалось спасти 6 623 украинца, большая часть из которых выехала в Запорожье из Мариуполя.

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