Из Донецка сообщают о мощных взрывах и о попадании снарядов в район торгового центра "Донецк-Сити". Также сообщается о повреждении газопровода.

Об этом сообщают в "ДНР". Взрывы произошли в понедельник, 28 марта, около 11:00.

Уточняется, что был якобы перебит газопровод в Киевском районе Донецка, также загорелось здание на улице Орбиты. Огонь ведется также по Ясиноватскому району с направления населенного пункта Водяное, пишут в Донецке.

"В результате обстрела повреждены домостроения по улице Волновахская, перебит газопровод и произошло возгорание дома по улице Орбиты в Киевском районе Донецка, а также по улице Советская в Спартаке Ясиноватского района", - говорится в сообщении.

Также "органы ДНР" пишут, что по Донецку было выпущено 20 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", 10 снарядов калибром 152 миллиметра, 15 снарядов 122 миллиметра.

Ранее в ООН сообщали, что в Донецкой области более 200 тысяч человек из-за боевых действий не имеют доступа к воде.

А в Генштабе ВСУ сообщали, что украинские военные отбили на Донбассе семь атак противника.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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