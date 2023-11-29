В одесском микрорайоне Лузановка местные жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света в течении четырех дней.

Видео публикуют местные паблики.

На кадрах собравшиеся под сигналы машин перекрывают проезжую часть.

До этого, 28 ноября, жители Одессы перекрывали улицу Атамана Головатого, связывающую поселок Котовского с центром Одессы. Десятки людей ходили по пешеходному переходу, блокируя движение транспорта. Они протестовали против того, что в их домах из-за непогоды третьи сутки нет света и отопления.

Ранее мы писали о том, что в из Одесской области из-за непогоды эвакуировали 2498 человек, среди них 162 ребенка.

Также, жители Одессы публиковали видео с метелью, которая недавно накрыла регион.

Напомним, что в Одессе нашли тела трех человек, замерзших в непогоду.

Война в Украине идет уже 644-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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