Поздним вечером 21 декабря в Киеве прогремели взрывы во время очередной атаки российских беспилотников. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о попадании в жилой дом в Соломенском районе. На верхних этажах многоэтажного здания начался пожар.

В свою очередь глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате работы ПВО по "Шахедам" в Соломенском районе, вероятно, обломки попали в жилой дом.

По данным местных пабликов, речь идет о 26-этажном здании.

Также в КГВА показали фото последствий прилета в многоэтажный дом.

Мэр Киева добавил, что в результате попадания госпитализирован один человек. Пожар после прилета по многоэтажному дому оперативно ликвидирован.

Кроме того, Кличко сообщил о падении обломков БПЛА на частный жилой дом в Дарницком районе столицы. По словам мэра, на местах работают экстренные службы.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.