Утром 21 декабря россияне ударили из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области. Погибли две женщины, ранен мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

По словам Лысака, погибшим женщинам было 60 и 46 лет.

"Ранен 86-летний мужчина. Спасатели вытащили его из разрушенного дома. Пострадавшего забрали в больницу. Также повреждены четыре частных дома и три хозяйственные постройки. Задело линию электропередач. Информация уточняется", - добавил глава ОВА.

Ранее в ГСЧС сообщили, что ночью 21 декабря в Киевской области были прилеты дронов по складу. Произошло разрушение конструкций, возник пожар на площади 1 500 кв. метров.

Напомним, этой ночью россияне выпустили по Украине 35 беспилотников "Шахед". Сообщалось, что силы ПВО сбили 34 дрона.

Война в Украине идет уже 666-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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