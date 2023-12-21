Утром россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. Погибли две женщины, ранен мужчина
Утром 21 декабря россияне ударили из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области. Погибли две женщины, ранен мужчина.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.
По словам Лысака, погибшим женщинам было 60 и 46 лет.
"Ранен 86-летний мужчина. Спасатели вытащили его из разрушенного дома. Пострадавшего забрали в больницу. Также повреждены четыре частных дома и три хозяйственные постройки. Задело линию электропередач. Информация уточняется", - добавил глава ОВА.
Ранее в ГСЧС сообщили, что ночью 21 декабря в Киевской области были прилеты дронов по складу. Произошло разрушение конструкций, возник пожар на площади 1 500 кв. метров.
Напомним, этой ночью россияне выпустили по Украине 35 беспилотников "Шахед". Сообщалось, что силы ПВО сбили 34 дрона.
Война в Украине идет уже 666-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
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