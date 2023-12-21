За прошедшие сутки войска РФ 131 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 687 снарядов из разного вида вооружений.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, в городе Берислав из-за попадания снаряда загорелись жилой дом и два автомобиля возле него. А в одном из сел Белозерской ОТГ вражеский обстрел вызвал возгорание хозяйственной постройки в частном дворе. Пожар ликвидирован.

В свою очередь в Силах обороны юга сообщили, что россияне атакуют населенные пункты Херсонской области с применением FPV-дронов. Зафиксировано шесть ударов дронов и пять сбросов осколочных боеприпасов из БПЛА разных модификаций. В результате таких атак жертв и разрушений нет.

Ранее мы писали, что утром россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. Погибли две женщины, ранен мужчина.

А ночью в Киевской области были прилеты дронов по складу. Произошло разрушение конструкций, возник пожар на площади 1 500 кв. метров.

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