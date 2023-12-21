В Запорожском горсовете уточнили последствия ракетного удара по городу в четверг, 21 декабря.

В результате взрывной волны вылетели окна в учебном заведении, разрушены три гаража в одном из гаражных кооперативов и еще семь гаражей повреждены. Также повреждения получила линия высоковольтных электросетей.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. На местах работают экстренные службы.

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