Ночью 27 декабря в результате атаки российских дронов двое гражданских погибли.

Об этом сообщает ГСЧС.

В Одесской области около полуночи оккупанты выпустили по региону беспилотники. Погиб один человек, еще четверо пострадали. Среди них есть 6-летний ребенок. Повреждены жилые дома.

В Херсонской области вечером из артиллерии россияне ударили по Антоновке, один человек пострадал. Ночью россияне обстреливали Херсон. Поврежден торговый центр, гараж, магазин, мобильное укрытие, автомобили. Кроме того, оккупанты ударили по территории научно-исследовательского учреждения в Херсонском районе. Один человек погиб.

Также этой ночью оккупанты обстреляли Донецкую область– спасатели потушили пожар в многоэтажке и спасли трех человек.

Под ударом была и Днепропетровщина. Там ликвидирован пожар на территории сельхозпредприятия.

Фото ГСЧС

Напомним, что в Херсоне после ночной атаки дронов поврежден торговый центр и дома.

Также мы писали о том, что железнодорожный вокзал Херсона попал под обстрел. Погиб офицер полиции.

Ночью Воздушные силы сбили 32 беспилотника.