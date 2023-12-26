Ночью 26 декабря ВСУ сбили 13 из 19 "Шахедов", выпущенных рф.

Об этом сообщают заявляют Воздушные силы.

С 18.30 25 декабря по 03.00 26 декабря 2023 г. противник атаковал с юго-восточного направления ударными дронами типа "Шахед".

Всего зафиксированы пуски 19 "Шахедов" из районов Балаклава – Крым и Приморско-Ахтар – рф.

В результате силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины было уничтожено 13 беспилотников в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Также Воздушные силы сообщили, что около 02.30 26 декабря тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в Феодосийском районе.

Война в Украине идет уже 671-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил о многочисленных атаках россиян в районе Синьковки под Купянском, а также более чем 30 штурмах в районе Авдеевки. Сообщается, что они были отбиты. В РФ министр обороны Шойгу заявил Путину о полном захвате Марьинки в Донецкой области. В ВСУ опровергают заявление Шойгу.

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