Вчера поздно вечером российские войска атаковали Днепропетровскую область "Шахедами". Силами ПВО было уничтожено пять вражеских БПЛА.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Пять вражеских БПЛА над областью уничтожили наши защитники из ПВК "Восток" вчера поздно вечером. По два "Шахеда" сбили в Синельниковском и Днепровском районах. И еще один – в Павлоградском", - написал он.

В Павлоградском районе обломки дрона повредили хозяйственное помещение и погрузчик зерна.

В Днепровском районе обломки упали на территорию неработающего предприятия. Загорелось одноэтажное здание.

Обошлось без пострадавших.

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