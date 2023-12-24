За прошедшие сутки артиллерийским и минометным обстрелам РФ подверглись более 20 населенным пунктам Харьковской области.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Около 02:40 враг обстрелял с. Подсреднее Купянского района. Пострадали два человека 34 и 65 лет. Пострадавших с осколочными ранениями госпитализировали. Состояние среднее", - написал он.

Также в Казачьей Лопани Харьковского района повреждены 4 частных домовладения и газопровод. Без пострадавших.

В Купянске в результате обстрела россиян горел частный дом.

Напомним, за минувшие сутки российская армия обстреляла Херсон 28 раз для этого они использовали 105 снарядов и 2 ракеты. Три человека погибли, еще 8 - получили ранения различной степени тяжести.

Ранее мы писали, что пять украинских энергетиков получили ранения во время очередного российского обстрела теплоэлектростанции в прифронтовой зоне.

Война в Украине идет уже 669-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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