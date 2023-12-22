Ночью 22 декабря Херсон и область подверглись мощным артиллерийским обстрелам.

Об этом сообщают Силы обороны юга.

В областном центре зафиксировано 14 прилетов. Также были обстреляны Берислав, Тягинка и Антоновка.

В Николаевской области россияне обстреляли Дмитровку и Солончаки Куцурубской общины. Один человек погиб, один ранен.

Повреждены админздание, около десятка частных домов и линия газопровода.

Ранее мы писали, что ночью в Одесской области обломки сбитых дронов повредили зернохранилище, возник пожар. Обошлось без пострадавших.

Также мы публиковали фото и видео поврежденной многоэтажки в Киеве после ночной атаки.

Война в Украине идет уже 667-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Торецке Донецкой области от российских авиаударов погибли три человека, пятеро ранены. Были прилеты по объектам гражданской инфраструктуры, чьи сотрудники пострадали. Воздушные силы утром заявили, что были сбиты 34 российских дронов их 35. В Киевской области ночью были прилеты по складу.

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