В пятницу, 22 декабря, появились фото и видео поврежденного многоэтажного дома в Соломенском районе Киева после ночной атаки беспилотников.

Соответствующие кадры публикуют корреспонденты "Страны".

Как сообщали столичные власти, на дом упали обломки сбитого дрона, возникло возгорание. В трех квартирах произошло частичное разрушение стен, еще в трех - выбиты окна.

Также возле дома на Соломенке в Киеве пострадало два автомобиля, на которые обрушились обломки бетона от поврежденных стен.

Кроме того, на фото и видео можно заметить разрушенную крышу многоэтажки и вид с нее.

Также появились фото и видео одной из разрушенных квартир в многоэтажке Киева. Здесь никто не жил.

Житель дома в Киеве, по которому ночью ударил "Шахед", прокомментировал "Стране" атаку дрона.

Перед ударом он слышал характерное жужжание, после чего прозвучал взрыв.

"Хорошо, что очень быстро среагировали спасатели. В нашем доме нет нормальной пожарной безопасности, и мог бы начался большой пожар",- рассказал мужчина по имени Константин.

По его словам, в квартирах, где был удар, никто не пострадал.

"Там никто не живет, это связано с тем, что в нашем доме уже несколько лет назад развернулся коррупционный скандал. У нас на технических этажах незаконно построили несколько квартир, но два года назад на них наложили арест, и суд постановил демонтировать эти квартиры, поэтому там никто сейчас не живет",- рассказал местный житель.

Напомним, в ночь на 22 декабря в результате атаки российских беспилотников в Соломенском районе Киева возникло возгорание на верхних этажах многоэтажного жилого дома. Пострадали два человека.

Также после удара "Шахеда" повреждена квартира ведущего телемарафона Андрея Ковальского. Друзья телеведущего собирают ему деньги на новое жилье.