Удар беспилотника ночью в Киеве повредил квартиру ведущего телемарафона Андрея Ковальского.

В соцсетях пишут, что это его жилье на фото, которые вчера опубликовала Киевская военная администрация. Пишут, что "квартиры больше нет".

Речь о квартире в многоэтажке Соломенского района, куда вчера был прилет "Шахеда".

Сам Андрей Ковальский написал в Facebook, что все в его семье целы (журналист живет с женой и двумя детьми). Друзья телеведущего собирают ему деньги на новое жилье.

Напомним, что в ночь на 22 декабря в Киеве была третья подряд атака дронов за последние шесть дней.

Всего этой ночью Воздушные силы сбили 24 из 28 "Шахедов", выпущенных по Украине.

Война в Украине идет уже 667-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Торецке Донецкой области от российских авиаударов погибли три человека, пятеро ранены. Были прилеты по объектам гражданской инфраструктуры, чьи сотрудники пострадали. Воздушные силы утром заявили, что были сбиты 34 российских дронов их 35. В Киевской области ночью были прилеты по складу.

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