В субботу, 23 декабря, из-за артиллерийских обстрелов в Херсоне пострадала контактная сеть, из-за чего приостановлено движение троллейбусов.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"Сообщаем, что снова в результате вражеских обстрелов города ночью была повреждена контактная сеть, из-за чего пока нет возможности вывести троллейбусы на маршруты. Специалисты КП "Херсонэлектротранс" в ближайшее время проведут работы по восстановлению сети", - сообщил Мрочко

Также он добавил, что после ремонта всех повреждений все троллейбусы выйдут на линии.

Вчера мы сообщали, что Херсонская область подверглась массированным артиллерийским обстрелам. В областном центре зафиксировано 14 прилетов. Также были обстреляны Берислав, Тягинка и Антоновка

Война в Украине идет уже 668-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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