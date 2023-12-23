В ночь на 23 декабря российские военные атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Силами ПВО удалось сбить все выпущенные беспилотники.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Пуски БПЛА были с района Балаклава (Крым) и Приморско-Ахтарск (РФ).

"Все девять "Шахедов" уничтожены силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской и Хмельницкой областей" - говорится в сообщении.

Офис генпрокурора сообщает, что под Одессой вследствие атаки "Шахедов" пострадало здание школы.

По его данным, это произошло 22 декабря (не уточняется, этой ночью или предыдущей). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и прокуроры.

Напомним, что в ночь на 22 декабря россияне выпустили по Украине 28 ударных беспилотников "Шахед". Силы ПВО сбили 24 дрона.

Война в Украине идет уже 668-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Паблики сообщают, что россияне имели частичный успех возле Новокалинового под Авдеевкой. Deep State пишет, что в районе Бахмута россияне продвинулись у Клещеевки и Богдановки. Вчера ВСУ сбили на Южном фронте сразу три российских бомбардировщика Су-34.

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