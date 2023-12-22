В пятницу, 22 декабря, ВСУ днем сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

"Сегодня, в полдень, на Южном направлении – минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34!", - сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Напомним, что сегодня ночью силы ПВО сбили 24 из 28 "Шахедов", выпущенных по Украине.

Также мы писали о том, что ночью 22 декабря в Киеве была третья подряд атака дронов за последние шесть дней.

Война в Украине идет уже 667-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Торецке Донецкой области от российских авиаударов погибли три человека, пятеро ранены. Были прилеты по объектам гражданской инфраструктуры, чьи сотрудники пострадали. Воздушные силы утром заявили, что были сбиты 34 российских дронов их 35. В Киевской области ночью были прилеты по складу.

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