Подбитые дроны еще могут лететь несколько километров, поэтому они долетают до Киева и Львова.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя попадание "Шахеда" в киевскую многоэтажку.

"Чего долетают? Потому что летят обломки, это подбитые дроны где-то раньше, возможно... Если бы он попал полностью в этот дом, то там не было бы этажа просто, а не вот выбитые стекла в квартире и пожар. Это где-то "подранок", как я их называю. Они до Львова долетают, они до Киева долетают и будут долетать. Киев – это огромный город, и они ищут маршруты. Они летят по дорогам, могут по реке лететь. Не всегда удается перехватить их на подступах к столице", – сообщил Игнат.

По словам спикера Воздушных Сил, даже если удается перехватить беспилотник, он, уже летящий по инерции, может лететь подстреленный еще километров пять.

"Если бьющий по тому дрону "Гепард" или зенитки попадают, или ракета, то там шансов у него уже нет, он разрывается и падает вниз просто кусочками. А если его сбивают на юге огневые группы тем, что есть, то он летит и хорошо, если боевая часть не активируется, тогда еще более-менее поражения мало будет. Но если боевая часть активируется во время падения, то будет яма, воронка или такие нежелательные последствия", – добавил Игнат.

Напомним, в ночь на 22 декабря в Соломенском районе Киева на дом упали обломки сбитого дрона, возникло возгорание. В трех квартирах произошло частичное разрушение стен, еще в трех - выбиты окна.

"Страна" публиковала фото и видео поврежденной многоэтажки в Киеве после ночной атаки.

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