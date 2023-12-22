В пятницу, 22 декабря, глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин опубликовал видео прилета дрона по соседству с его домом в Киеве.

Ранее стало известно о падении обломков БПЛА на частный дом в Дарницком районе Киева. В доме никого не было.

Как сообщали спасатели, в результате падения обломков возник пожар в комнате на втором этаже двухэтажного частного недостроенного дома. Пожар был ликвидирован на площади 20 кв. м. Пострадавших нет.

Напомним, что ночью 22 декабря в Киеве была третья подряд атака дронов за последние шесть дней.

Мы писали о том, что появилось фото и видео поврежденной многоэтажки в Киеве после ночной атаки.

А также, что удар беспилотника в Киеве повредил квартиру ведущего телемарафона.

Война в Украине идет уже 667-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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