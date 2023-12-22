Нидерланды проинформировали власти Украины о своём решении подготовить к передаче Киеву первых 18 истребителей F-16.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своём телеграм-канале после телефонного разговора с премьер-министром Нидерладнов Марком Рютте.

Напомним, Амстердам обещал передать Украине все свои 42 самолёта F-16: большую часть непосредственно Воздушным силам, оставшиеся - для обучения украинских пилотов.

Напомним, потенциальный новый премьер страны Герт Вилдерс побещал не оказывать военную помощь Украине, пока Нидерланды не будут сами "в состоянии защитить свою страну".

Война в Украине идёт уже 667-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Торецке Донецкой области от российских авиаударов погибли три человека, пятеро ранены. Были прилеты по объектам гражданской инфраструктуры, чьи сотрудники пострадали. Воздушные силы утром заявили, что были сбиты 34 российских дронов их 35. В Киевской области ночью были прилеты по складу.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.