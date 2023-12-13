На фоне попыток властей Киева получить помощь от ключевых западных союзников голландский политик Герт Вилдерс заявил, что Нидерланды должны сократить военную поддержку Украины.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Мы считаем, что не должны оказывать военную поддержку Украине, пока мы не в состоянии защитить свою страну", — заявил Вилдерс во время дебатов в парламенте в среду.

А два его потенциальных партнера по коалиции, правоцентристский "Новый общественный договор" и "Фермерско-гражданское движение", выразили сомнения по поводу членства Украины в Европейском Союзе и дополнительной финансовой поддержки Киева.

Комментарии Вилдерса прозвучали в тот момент, когда президент Украины Владимир Зеленский умолял американских законодателей одобрить помощь в размере 61 миллиарда долларов, жизненно важную для войны, но покинул Вашингтон без получения четких обязательств, что его самый важный союзник будет продолжать оказывать поддержку, пишет агентство.

Нидерланды являются ключевым союзником Украины. Под руководством уходящего премьер-министра Марка Рютте страна направила ВСУ системы противовоздушной обороны и возглавила подготовку украинских пилотов на истребителях F-16.

Вилдерс одержал победу на выборах 22 ноября. Он призвал к созданию коалиции, в которую войдут "Новый общественный договор", Народная партия за свободу и демократию, ранее возглавляемая Рютте, и партия, поддерживающая фермеров.