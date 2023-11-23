Партия ультраправого Герта Вилдерса, который выступал против поставок оружия Украине, окончательно выиграла выборы в Нидерландах.

Таковы результаты подсчета 98% голосов, пишет местное издание NOS.

"Партия свободы" (PVV) получает 37 мест в Палате представителей - на одно больше, чем сулили экзитполы.

У ближайшего конкурента - партии GroenLinks-PvdA - 25% голосов. Партия действующего премьера Марка Рютте VVD взяла 24% и заняла третье место.

В целом коалиция, которая правила ранее, потеряла почти половину мандатов - у нее теперь 41 место, хотя было 78.

Вилдерс таким образом получает право сформировать коалицию.

Пока неизвестно, кто поможет ему составить большинство, однако такие шансы есть, пишет издание. Тем более, что после победы Вилдерс уже смягчил ряд своих антиисламских позиций.

Глава "Партии Свободы", в частности, заявил, что не будет настаивать на запрете Корана или закрытии исламских школ, к чему призывал ранее.

Отметим, что после выборов 2021 года коалиция формировалась 271 день. То есть процесс может быть очень долгим (и все это время управлять будет правительство Рютте).

При этом правые политики Европы - Виктор Орбан в Венгрии, Марин Ле Пен во Франции, Маттео Сальвини в Италии и АдГ в Германии - уже поздравили Вилдерса с победой.

"Вилдерс является откровенным евроскептиком и уже давно выступает за то, чтобы правительство Нидерландов вернуло себе контроль над границами страны, сократило иммиграцию, сократило выплаты в бюджет союза и наложило вето на любое дальнейшее расширение ЕС. Он также потребовал, чтобы Нидерланды прекратили поставку оружия в Украину", - характеризует победителя выборов газета Guardian.

Напомним, Вилдерс отказался присутствовать на выступлении президента Украины Владимира Зеленского в палате представителей Нидерландов во время визита в мае. Также он критиковал открытие рынка ЕС украинским фермерам.

А до полномасштабного вторжения РФ Вилдерс давал интервью российским изданиям, где выступал за выполнение Украиной Минских соглашений и призывал Киев найти общий язык с юго-восточными регионами.