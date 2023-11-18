За последние недели все больше украинских мужчин призывного возраста приехали в Нидерланды.

Об этом пишет местное издание NRC.

В начале ноября в Нидерландах проживало 24 450 мужчин призывного возраста из Украины (это почти четверть всех украинских беженцев в стране).

"По сравнению с началом текущего года это рост на четыре процента", - пишет NRC. Власти страны выражают "обеспокоенность" по этому поводу, поскольку мужчины "бежали в Нидерланды, чтобы избежать военной службы".

Издание публикует репортаж из лагеря украинских беженцев города Утрехта. Двое бывших жителей Мариуполя - Николай и Никита - заявляют, что не хотят возвращаться в Украину и воевать.

"Какое мне дело до этой коррумпированной банды?" - говорит Николай об украинской армии. Его друг кивает: там меня тоже не увидишь", - передает газета слова парней.

"Это странная война. Нормальных граждан убивают, но политики и бизнесмены остаются невредимыми", - говорит Николай. По его словам, его мать, брат и друзья погибли в результате взрыва российской бомбы.

Другой беженец, Андрей, считает мобилизацию в Украине "путем в один конец". "Я и мои друзья предпочли бы этого не делать", - отвечают они на вопрос о том, как бы они отреагировали на повестку. "Мужчин, которые бежали, нельзя заставить вернуться", - делает вывод издание.

Также в Нидерландах отмечают, что многие украинские мужчины приезжают не ради воссоединения семей или от войны - а сугубо на заработки. "В Польше они зарабатывают около 500 евро в месяц, а здесь они могут получать 2000 евро в месяц", - пишет издание.

Ранее стало известно, что Украину с начала вторжения РФ нелегально покинули около 20 тысяч мужчин призывного возраста, чтобы избежать мобилизации.