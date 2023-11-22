На досрочных парламентских выборах в Нидерландах побеждает ультраправая "Партия Свободы" (PVV) Герта Вилдерса.

Таковы результаты экзитпола, опубликованного сегодня вечером, которым на видео радуется Вилдерс.

PVV набирает 35% голосов. Партия действующего премьера Рютте идет третьей с 23%.

Вилдерс отказался присутствовать на выступлении Зеленского в палате представителей Нидерландов во время визита в мае.

Также он критиковал открытие рынка ЕС украинским фермерам.

Ранее, до полномасштабного вторжения РФ он давал интервью российским изданиям, где выступал за выполнение Украиной Минских соглашений и призывал Киев найти общий язык с юго-восточными регионами.

Кроме того, Вилдерс выступал за выход Нидерландов из ЕС, призывал закрыть мечети, исламские школы и запретить Коран.

В 2018 году верхняя палата парламента Нидерландов запретила ношение в общественных местах элементов мусульманской одежды, скрывающих лицо. "Партия свободы" Герта Вилдерса назвала принятие законопроекта крупной победой.

На выборах 2017 года "Партия свободы" проиграла партии премьер-министра Марка Рютте, но правые остались довольны итогами.

Тогда данные экзит-полла по заказу нидерландской национальной телерадиовещательной компании NOS, показали, что умеренно правая Народная партия за свободу и демократию (VVD) во главе с Рютте получит 31 из 150 мест в будущем парламенте против 19 у Партии свободы (PVV) Вилдерса.

"Я бы предпочел иметь самую крупную парламентскую фракцию, однако мы получили кресла. Это результат, которым можно гордиться", - сказал Вилдерс.

Известно, что в Нидерландах выборы в Европарламет выиграла партия труда, популисты и ультраправые провалились.