"Скифское золото" должно быть возвращено в Украину. Такое решение утвердил Верховный суд Нидерландов, оставив в силе вердикт апелляционного суда Амстердама от октября 2021 года.

Об этом говорится в решении суда.

Напомним, в 2014 году музей Алларда Пирсона в Амстердаме получил объекты коллекции крымских музеев во временное пользование. Когда Россия аннексировала полуостров, Нидерланды через суд решили вернуть золото Украине.

Российская администрация захваченных крымских музеев не согласилась с решением. С тех пор идет многолетнее судебное разбирательство, кому же вернуть коллекцию.

Решение Верховного суда должно поставить точку в этом вопросе, полагают СМИ.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как Украина выиграла суд за "скифское золото" и почему его пока не отдают.

Мы также писали, что в Крыму придумали, чем заполнить витрины коллекции "скифского золота".

Напомним, в России после вердикта суда о "скифском золоте" допустили прекращение сотрудничества с иностранными музеями.

В ноябре 2022 года мы писали, как СБУ не дала вывезти из страны скифское золото, оружие и предметы старины, принадлежащие президенту "Мотор Сичи".