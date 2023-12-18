Западные истребители F-16 вряд ли помогут Украине в борьбе с российскими баллистическими ракетами.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Баллистика - это наземные установки, которые могут в любой точке сработать и выпустить ракету. Против них F-16 не может работать. Он может уничтожать аэродинамические цели, а также работать по наземным и надводным целям", - сообщил Игнат.

Ранее Юрий Игнат заявлял, что истребители F-16 смогут существенно изменить ход войны.

"Изменят ход войны самолеты и очень серьезно изменят. Вопрос о том, чтобы эти самолеты не имели тактико-технические характеристики значительно слабее российских. Нам нужны современные самолеты, которые смогут завоевать преимущество в воздухе", - сказал Игнат.

По словам представителя Воздушных сил, Украине требуется около 128 истребителей, чтобы получить преимущество в небе.

"Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно таки нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на разные вызовы и наносить удары по разным целям. И по самолетам, и по наземным и по тылам противника, в частности", - говорил спикер.