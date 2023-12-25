Сегодня ночью россияне атаковали Украину 31 ударным БпЛА типа "Shahed" и двумя авиационными ракетами.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 28 ударных БПЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.

Также во время воздушной атаки РФ была сбита управляемая авиационная ракета Х-59 на Запорожском направлении и противорадиолокационная ракета Х-31П из акватории Черного моря.

Напомним, сегодня в Генштабе ВСУ подтвердили сбитие двух российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30. Су-34 был сбит в Донецкой области, а Су-30 – над акваторией Черного моря.

Война в Украине идет уже 670-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.