В ночь на 24 декабря российские военные атаковали Украину 15-ю ударными беспилотниками типа "Шахед". Силами ПВО было уничтожено 14 из них.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Пуски БПЛА были из района Приморско-Ахтарск (РФ).

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 14 "Шахедов" в пределах Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей" - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера ночью ПВО уничтожили девять "Шахедов". Под Одессой пострадало здание школы.

Также вчера днём Кировоградская область была под массированным ракетным ударом. Обломками сбитых ракет повреждены крыши домов, заборы, авто. Информация о пострадавших не поступала.

Война в Украине идет уже 669-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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