Кировоградская область была под массированным ракетным ударом
Сегодня днем российские войска атаковали Кировоградскую область ракетами. Силами ПВО были уничтожены все воздушные цели.
Об этом сообщает глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"Сегодня Кировоградщина – под массированным ракетным ударом. Отработали защитники неба. Цели над Кропивницким и Александрийским районами уничтожены", - написал он.
Обломками сбитых ракет повреждены крыши домов, заборы, авто. Информация о пострадавших отсутствует.
Также сегодня силы ПВО уничтожили ракету над Днепровским районом и сбили два беспилотника над Криворожским районом, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Напомним, сегодня ночью силами ПВО было уничтожено девять "Шахедов".
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