Сегодня днем российские войска атаковали Кировоградскую область ракетами. Силами ПВО были уничтожены все воздушные цели.

Об этом сообщает глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Сегодня Кировоградщина – под массированным ракетным ударом. Отработали защитники неба. Цели над Кропивницким и Александрийским районами уничтожены", - написал он.

Обломками сбитых ракет повреждены крыши домов, заборы, авто. Информация о пострадавших отсутствует.

Также сегодня силы ПВО уничтожили ракету над Днепровским районом и сбили два беспилотника над Криворожским районом, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Напомним, сегодня ночью силами ПВО было уничтожено девять "Шахедов".

Война в Украине идет уже 668-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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