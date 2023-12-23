Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал подробности уничтожения трех Су-34 на южном направлении. Россияне пытались подлететь поближе, чтобы ударить управляемыми авиабомбами. После чего, "операция происходила молниеносно и изящно".

Об этом он сообщил в эфире "Армия TV" и "Украинское радио".

"Операция происходила молниеносно и изящно. Как любит организовывать командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Россияне совсем обнаглели, подлетели поближе, пытались ударить управляемыми авиабомбами на большую глубину обороны наших войск", - рассказал Игнат.

Спикер отметил, что оккупанты рискнули подлететь ближе, чтобы нанести удар.

"Они рискнули неудачно. Надеемся, таких рисков оккупанты будут делать больше", - заявил он.

Также Игнат напомнил, что подобное сбивание российских самолетов ранее было у острова Змеиный, а также над российской Брянской областью.

Напомним, вчера Воздушные силы ВСУ сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении.

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