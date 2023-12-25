Силами ПВО уничтожено два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30 - Генштаб
За прошедшие сутки украинские военные сбили два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ и Воздушные силы ВСУ.
"Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30", - говорится в сообщении Генштаба.
В Воздушных силах сообщили, что Су-34 был сбит в Донецкой области, а Су-30 – над акваторией Черного моря.
Напомним, вчера командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил о сбитии российского бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении.
Ранее телеграм-каналы писали о сбитии Су-30 в районе Одессы.
Накануне ВСУ сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении. Россияне пытались подлететь поближе, чтобы ударить управляемыми авиабомбами. После чего, как рассказали в Воздушных силах, "операция происходила молниеносно и изящно".
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