За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 45 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 21 атаку врага возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак вблизи населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны отразили 14 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении отбито 5 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 5 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку врага юго-западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника возле Работино и южнее Гуляйполя Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 23 безуспешных штурмовых действия, получил достойный отпор и отступил.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, складу боеприпасов и зенитно-ракетному комплексу противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30.

Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства и пункт управления противника.

Война в Украине идет уже 670-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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