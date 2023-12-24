В Украине не осталось добровольцев, которые хотят идти в армию - генерал ВСУ
В Украине не осталось добровольцев, желающих идти в армию.
Об этом заявил бывший командующий обороной Николаева, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью немецкой газете Deutsche Welle.
"Те добровольцы, которые хотели пойти в ряды ВСУ для того, чтобы оказывать сопротивление, закончились", - сказал Марченко.
Именно поэтому, по его словам, представители территориальных центров комплектования вынуждены ходить по квартирам и заглядывать в частный сектор.
"Если мы не дотянем эту войну, то вы понимаете, что другого шанса у нас уже не будет", - добавил генерал-майор ВСУ.
В то же время Марченко не видит необходимости реформирования призыва или процесса мобилизации.
"У нас есть прописанные законы. Я считаю, что просто нужно выполнить эти законы. Каждый должен выполнить этот закон. И проблема уйдет сама собой", - подытожил он.
Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил, что "все, кто хотел, пришли в первые полгода". По его мнению, эффективность принудительно мобилизованных украинцев почти нулевая.
Между тем недавно в Министерстве обороны Украины заявили, что в любом случае наберут в армию нужное количество людей - добровольно или принудительно.