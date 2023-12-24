Контрнаступление ВСУ на юге "абсолютно пошло не по плану", заявил один из бойцов украинского подразделения "Кракен" в интервью журналисту Роману Бебеху.

"Задачей было за три дня пройти 15 километров, обогнуть Токмак с двух сторон и выйти на Мелитополь", - рассказал военный.

По его словам, задача оказалась "невозможной". Количество освобожденной территории "несущественно и никак на войну не повлияет".

Военный считает, что главной причиной стана некомпетентность людей, которые готовили этот план. "После харьковского контрнаступления наше командование думало, что проскочит. Но не проскочили", - говорит боец.

Оборона у россиян, по его словам, была "просто шикарная". "Мы бы ее никак не прорвали", - считает боец. С украинской стороны, по его словам, между штурмующими подразделениями не было "никакого взаимодействия". "Куча бригад постреляли друг друга", - добавил военный.

Количество вооружений у ВСУ при этом было достаточным. "Но это оружие все постиралось за месяц", как и личный состав. По данным военного, в ежедневные пехотные штурмы начали бросать неподготовленных солдат - от снайперов до поваров, и "никто не хотел идти на штурм".

Поэтому активная фаза контрнаступления остановилась уже в середине июля, считает боец.

По его словам, вся штурмовая тактика была лобовой, практически без обходных маневров. Также ошибкой командования он считает атаки без численного преимущества, которые происходили на юге. "Мы атаковали один к одному, а может и 0,5 к 1", - передает свои ощущения военный.

Ранее бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что в провале контрнаступления Украины виноват Запад. По его словам, страны Запада не смогли обеспечить ВСУ самолетами, а также высокоточным дальнобойным оружием.

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